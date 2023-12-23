Песков: Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран

Президент Владимир Путин не направит поздравления с Новым годом руководству недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Недружественных не будет, дружественных — будет», — цитирует его РИА Новости.

19 декабря российский президент подписал закон, предполагающий приостановку действия ряда положений налоговых договоров с недружественными России странами, в том числе с Соединёнными Штатами и Великобританией.

Также он продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.