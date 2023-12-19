Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров с 38 странами

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий приостановку действия ряда положений налоговых договоров с недружественными России странами, в том числе с Соединёнными Штатами и Великобританией.

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что речь идёт о приостановке действия ряда статей договора России и США об избежании двойного налогообложения от 1992 года и Конвенции между российским и британским правительствами об избежании двойного налогообложения от 1994 года.

Кроме того, закон затрагивает приостановку налоговых соглашений с Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией и прочими недружественными странами.

Ранее Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.