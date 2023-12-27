Путин пригласил премьера Индии Моди в Россию

Российский президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром передал приглашение индийскому премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию. Министр, со своей стороны, передал Путину привет от Моди, а также письмо от него.

РИА Новости

Джайшанкар подтвердил, что Моди желает посетить Российскую Федерацию в 2024 году, пишет РИА Новости. Президент России проводит встречу с главой МИД Индии, который ранее уже встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи Лаврова и Джайшанкара обсуждался вопрос углубления сотрудничества стран по линии производства оружия. Глава МИД России заявил, что Москва готова к выпуску военной продукции по программе «Делай в Индии».