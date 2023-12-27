Путин пригласил премьера Индии Моди в Россию
- РИА Новости
Джайшанкар подтвердил, что Моди желает посетить Российскую Федерацию в 2024 году, пишет РИА Новости.
Президент России проводит встречу с главой МИД Индии, который ранее уже встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В ходе встречи Лаврова и Джайшанкара обсуждался вопрос углубления сотрудничества стран по линии производства оружия. Глава МИД России заявил, что Москва готова к выпуску военной продукции по программе «Делай в Индии».