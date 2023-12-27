RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству оружия

Короткая ссылка
Москва отмечает прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений.
Лавров: Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству оружия
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

«Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, здесь тоже есть конкретное движение вперёд», — сообщил Лавров.

Ранее стало известно, что Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить