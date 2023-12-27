Лавров: Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству оружия

Москва отмечает прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

«Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, здесь тоже есть конкретное движение вперёд», — сообщил Лавров.

Ранее стало известно, что Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».