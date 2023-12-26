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МИД Индии: Дели и Москва подписали ряд соглашений по блокам АЭС «Куданкулам»

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Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».
МИД Индии: Дели и Москва подписали ряд соглашений по блокам АЭС «Куданкулам»
  • AP
  • © Bay Ismoyo

Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта «Куданкулам», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и Джайшанкар в среду, 27 декабря, на встрече в Москве обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, палестино-израильский конфликт.

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