МИД Индии: Дели и Москва подписали ряд соглашений по блокам АЭС «Куданкулам»

Индия и Россия подписали несколько соглашений, касающихся будущих блоков АЭС «Куданкулам».

Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта «Куданкулам», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и Джайшанкар в среду, 27 декабря, на встрече в Москве обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, палестино-израильский конфликт.