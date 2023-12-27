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Лавров: Россия готова к выпуску военной продукции по программе «Делай в Индии»

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Россия готова поддержать инициативу Индии о производстве продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии». Об этом по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: Россия готова к выпуску военной продукции по программе «Делай в Индии»
  • РИА Новости

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва с уважением относится к стремлению индийских коллег диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества.

«Также понимаем и готовы поддерживать их инициативу осуществлять выпуск продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии». Мы готовы взаимодействовать в этом вопросе», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по линии производства современных видов вооружений.

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