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Захарова: сообщество сербских депутатов лишится полномочий из-за плана Запада

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Включение сообщества сербских муниципалитетов в косовоалбанскую систему власти может лишить его весомых полномочий.
Захарова: сообщество сербских депутатов лишится полномочий из-за плана Запада
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что в российском ведомстве ознакомились с публикациями в СМИ западного варианта устава сообщества сербских общин Косова.

По её словам, согласно документу, сообщество сербских муниципалитетов предлагается встроить в косовоалбанскую систему власти и подчинить «ущербному местному так называемому законодательству», тем самым лишив весомых полномочий.

«Это делает его (проект устава. — RT) нефункциональным, попросту бессмысленным», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее она отметила, что коллективный Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица — ЕС.

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