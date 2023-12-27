Захарова: сообщество сербских депутатов лишится полномочий из-за плана Запада
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она рассказала, что в российском ведомстве ознакомились с публикациями в СМИ западного варианта устава сообщества сербских общин Косова.
По её словам, согласно документу, сообщество сербских муниципалитетов предлагается встроить в косовоалбанскую систему власти и подчинить «ущербному местному так называемому законодательству», тем самым лишив весомых полномочий.
«Это делает его (проект устава. — RT) нефункциональным, попросту бессмысленным», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее она отметила, что коллективный Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица — ЕС.