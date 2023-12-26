В Иране пригрозили «сравнять Тель-Авив с землёй» в случае нападения Израиля

Бывший посол Ирана в Ираке, старший советник командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирадж Масджиди предостерёг Израиль от провокаций на иранской территории, иначе Тель-Авив «сравняют с землёй». Такое заявление он сделал в интервью Tasnim.

По словам иранского чиновника, сейчас для Тегерана нет необходимости во вмешательстве в войну в секторе Газа, поскольку палестинское сопротивление само ведёт боевые действия.

«Но если однажды они потянутся к Исламской Республике (Иран. — RT), в тот день они поймут, что предпримет Иран, а именно — Тель-Авив сравняют с землёй», — сказал Масджиди.

25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара погиб советник Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждает иранская сторона, удар был нанесён Израилем.

В Тегеране после этого официально заявили, что Иран рассматривает действия Израиля как теракт и оставляет за собой право на ответные меры.