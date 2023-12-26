МИД: Иран оставляет за собой право ответить Израилю за убийство сотрудника КСИР

Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

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«Официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил террористический акт... приведший к мученической смерти в жилом районе Дамаска Зейнабие генерала Сейеда Рази Мусави», — говорится в сообщении ведомства. Канаани выразил соболезнования семье погибшего советника КСИР и обратился к Израилю, отметив, что Иран «оставляет за собой право принять необходимые ответные меры». 25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара погиб советник Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждает иранская сторона, удар был нанесён Израилем.