Посол Ирана: советник КСИР в Сирии был убит ракетами, попавшими в его дом

Советник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Рази был убит в Сирии тремя ракетами, которые попали по его жилому дому, тело военного чиновника выбросило во двор, сообщил посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари. Как утверждает иранская сторона, удар был нанесён Израилем.

«Судя по всему, его дом подвергся обстрелу тремя ракетами сионистского режима, здание разрушено, а тело выбросило во двор», — сказал дипломат.

25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара погиб советник Корпуса стражей Исламской революции.

По имеющимся данным, погибший — Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази. Когда-то он был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале 2020 года в Ираке из-за ракетного удара США.