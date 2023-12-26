Посол Ирана: советник КСИР в Сирии был убит ракетами, попавшими в его дом
«Судя по всему, его дом подвергся обстрелу тремя ракетами сионистского режима, здание разрушено, а тело выбросило во двор», — сказал дипломат.
25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара погиб советник Корпуса стражей Исламской революции.
По имеющимся данным, погибший — Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази. Когда-то он был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале 2020 года в Ираке из-за ракетного удара США.