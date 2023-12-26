Обозреватель Bloomberg: изъятие денег ЦБ России в США — незаконно и неразумно

Изъятие средств Центрального банка России будет незаконным и неразумным шагом, предупреждает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Нарушение международного права — это неправильный способ помощи Украине. Правильный путь — это преодоление внутреннего тупика в США», — пишет он.

В своей статье журналист отметил законопроект конгресса под названием REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act, то есть «Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев»).

Суть законопроекта «столь же смелая, сколь и простая», отмечает он: документ позволит президенту конфисковать миллиарды долларов, принадлежащие российскому ЦБ, для передачи Украине. Клут напоминает, что в США хранится лишь «несколько миллиардов», принадлежащих России, остальные средства хранятся в Европе, в том числе в Бельгии. Следовательно, законопроект REPO должен вдохновить европейцев на такую же инициативу, пишет автор, одно это может вызвать «серьёзные вопросы».

«Такой шаг поднял бы геополитические вопросы. Одним из практических последствий может стать сигнал, поданный Китаю и другим странам, имеющим напряжённые отношения с США, о том, что активы их центральных банков в следующий раз будут конфискованы — если, скажем, Китай нападёт на Тайвань», — считает обозреватель.

Если другие страны начнут хранить свои резервы в нейтральных банковских центрах и в других валютах, а не в долларах, это «может подорвать мощь Америки», подчёркивает Клут.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер ранее в интервью la Repubblica сравнил конфискацию и передачу российских активов Украине с катаклизмом, который разрушит ореол безопасности вокруг доллара.

Как отмечали в Кремле, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов. Вместе с этим замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов.