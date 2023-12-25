Нобелевский лауреат Шиллер сравнил конфискацию активов России с катаклизмом
«Я не могу убедить себя в том, что это (конфискация. — RT) правильный путь... Это может парадоксальным образом обернуться против Америки и всего Запада», — цитирует его РБК.
Шиллер отметил, что, если Америка сегодня поступает так с Россией, завтра она может поступить так с кем угодно. Это поднимает вопрос для десятка стран о хранении сбережений в долларах.
«Это разрушит ореол безопасности, которым окружён доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, к которой всё более уверенно склоняются многие — от Китая до развивающихся стран, не говоря уже о самой России», — заключил нобелевский лауреат.
Ранее газета The New York Times написала, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.