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Нобелевский лауреат Шиллер сравнил конфискацию активов России с катаклизмом

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Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью la Repubblica сравнил конфискацию и передачу российских активов Украине с катаклизмом, который разрушит ореол безопасности вокруг доллара.

«Я не могу убедить себя в том, что это (конфискация. — RT) правильный путь... Это может парадоксальным образом обернуться против Америки и всего Запада», — цитирует его РБК.

Шиллер отметил, что, если Америка сегодня поступает так с Россией, завтра она может поступить так с кем угодно. Это поднимает вопрос для десятка стран о хранении сбережений в долларах.

«Это разрушит ореол безопасности, которым окружён доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, к которой всё более уверенно склоняются многие — от Китая до развивающихся стран, не говоря уже о самой России», — заключил нобелевский лауреат.

Ранее газета The New York Times написала, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.

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