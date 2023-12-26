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В МИД Японии заявили, что продолжат работу по вопросу промысла в районе Курил

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Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что работа по согласованию с Россией разрешения на рыбный промысел в районе Курил для японских рыбаков будет продолжена.
В МИД Японии заявили, что продолжат работу по вопросу промысла в районе Курил
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilvich

«По поводу рыбного промысла, на основании этого соглашения в январе этого года от МИД России в адрес посольства Японии поступило извещение о невозможности согласовать сроки консультаций... Мы на разных уровнях ведём согласования с Россией с тем, чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла. Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», — цитирует РИА Новости министра.

В конце октября сообщалось, что японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций.

Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.

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