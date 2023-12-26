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Захарова заявила, что Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор

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Коллективный Запад поставил перед Сербией жёсткое условие — быть с ним либо с Россией, заявила в интервью RT официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя митинги в Сербии.

По её словам, перед Белградом был поставлен жёсткий выбор, а не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа.

«А последние корректировки — мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что в такие же рамки была загнана и Украина.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что «майданный» сценарий в Белграде ждёт провал

Также он сообщил, что доказательства причастности других стран к беспорядкам в Белграде имеются, они пока не разглашаются.

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