Захарова заявила, что Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор
По её словам, перед Белградом был поставлен жёсткий выбор, а не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа.
«А последние корректировки — мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», — сказала дипломат.
При этом Захарова подчеркнула, что в такие же рамки была загнана и Украина.
Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что «майданный» сценарий в Белграде ждёт провал.
Также он сообщил, что доказательства причастности других стран к беспорядкам в Белграде имеются, они пока не разглашаются.