Захарова заявила, что Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор

Коллективный Запад поставил перед Сербией жёсткое условие — быть с ним либо с Россией, заявила в интервью RT официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя митинги в Сербии.

По её словам, перед Белградом был поставлен жёсткий выбор, а не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа.

«А последние корректировки — мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что в такие же рамки была загнана и Украина.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что «майданный» сценарий в Белграде ждёт провал.

Также он сообщил, что доказательства причастности других стран к беспорядкам в Белграде имеются, они пока не разглашаются.