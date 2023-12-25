Посол России: есть данные о причастности других стран к беспорядкам в Белграде

Доказательства причастности других стран к беспорядкам в Белграде имеются, они пока не разглашаются, сообщил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.

«Действительно, доказательства и конкретные данные имеются. Я не буду их разглашать и говорить открыто», — сказал дипломат.

По его словам, если власти Сербии сочтут нужным, они раскроют эту информацию.

«Наверное, сочтут. Потому что президент Вучич открыто... говорил, что такие данные есть. Сербия, её руководство такими данными располагает. Даже говорил несколько дней назад о том, что причастны влиятельные страны или одна из влиятельных стран. Этим он ограничился на данном этапе, дав понять, что, возможно, детализирует и уточнит сказанное в предстоящий период. Будем ждать», — отметил посол.

Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.