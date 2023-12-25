Сторонники прозападной оппозиции в Белграде выдвинулись в сторону отделения МВД
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Демонстранты выдвинулись в сторону отделения полиции, чтобы требовать освобождения участников беспорядков, которые произошли накануне.
25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.
Посол России Александр Боцан-Харченко в интервью RT подчеркнул, что нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности.
Глава государства Александр Вучич отметил, что в Сербии нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.