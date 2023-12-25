Сторонники прозападной оппозиции в Белграде выдвинулись в сторону отделения МВД

В Белграде собрались уже около 2—3 тыс. сторонников прозападной оппозиции, которые не согласны с итогами прошедших выборов, сообщает спецкор RT Сергей Белоус.

Демонстранты выдвинулись в сторону отделения полиции, чтобы требовать освобождения участников беспорядков, которые произошли накануне.

25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.

Посол России Александр Боцан-Харченко в интервью RT подчеркнул, что нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности.

Глава государства Александр Вучич отметил, что в Сербии нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.