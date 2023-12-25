RT в Telegram
Подпишись

Сторонники прозападной оппозиции в Белграде выдвинулись в сторону отделения МВД

Короткая ссылка
В Белграде собрались уже около 2—3 тыс. сторонников прозападной оппозиции, которые не согласны с итогами прошедших выборов, сообщает спецкор RT Сергей Белоус.
Сторонники прозападной оппозиции в Белграде выдвинулись в сторону отделения МВД
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Демонстранты выдвинулись в сторону отделения полиции, чтобы требовать освобождения участников беспорядков, которые произошли накануне.

25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.

Посол России Александр Боцан-Харченко в интервью RT подчеркнул, что нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности.

Глава государства Александр Вучич отметил, что в Сербии нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить