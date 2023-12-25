RT в Telegram
Подпишись

Песков: налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя беспорядки в Сербии, заявил, что налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде.
Песков: налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Он отметил, что в Сербии есть наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», — заявил Песков.

Также Песков отметил, что руководство Сербии способно принять все меры обеспечения безопасности в стране.

Профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина и профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT рассказали о причинах беспорядков в Сербии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить