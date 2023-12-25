Песков: налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде
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Он отметил, что в Сербии есть наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.
«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», — заявил Песков.
Также Песков отметил, что руководство Сербии способно принять все меры обеспечения безопасности в стране.
Профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина и профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT рассказали о причинах беспорядков в Сербии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».