Песков: налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя беспорядки в Сербии, заявил, что налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде.

Он отметил, что в Сербии есть наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», — заявил Песков.

Также Песков отметил, что руководство Сербии способно принять все меры обеспечения безопасности в стране.

Профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина и профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT рассказали о причинах беспорядков в Сербии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».