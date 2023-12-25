Песков: власти Сербии способны принять меры обеспечения безопасности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Сербии способно принять все меры обеспечения безопасности в стране.

По его словам, всё, что происходит, является исключительно внутренним делом Сербии.

«В Сербии есть законное, легитимное руководство, которое, по нашим убеждениям, способно принять все необходимые меры», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно — союзной и партнёрской Сербии.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что позиция Вучича не устраивает коллективный Запад.