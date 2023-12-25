Песков: власти Сербии способны принять меры обеспечения безопасности в стране
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- © Darko Vojinovic
По его словам, всё, что происходит, является исключительно внутренним делом Сербии.
«В Сербии есть законное, легитимное руководство, которое, по нашим убеждениям, способно принять все необходимые меры», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно — союзной и партнёрской Сербии.
Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что позиция Вучича не устраивает коллективный Запад.