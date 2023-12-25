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Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством.
Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского президента.

«Рассчитываю на продолжение нашего диалога и продуктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки», — отметил Путин.

Российский лидер также поздравил своего сербского коллегу с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал ему здоровья и благополучия, а братскому сербскому народу — мира и процветания.

В августе телеканал CNN заявил, что Сербия продолжает оставаться союзником России, несмотря на давление Запада.

5 октября Путин заявил, что сербы — не тот народ, чтобы Запад мог их «додавить».

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