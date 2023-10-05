Путин: сербы — не тот народ, чтобы Запад мог их «додавить»

Президент России Владимир Путин заявил, что сербы — не тот народ, чтобы Запад мог их «додавить».

«Когда какие-то откровенные разговоры были — у меня ещё были нормальные отношения с некоторыми лидерами — они говорили, что надо додавить (сербов. — RT). А зачем? А ответа нет, просто так. Философии такая сложилась, парадигма — надо решать вот так, додавить», — рассказал российский лидер.

Вместе с этим Путин выразил уверенность, что сербы не тот народ, который можно вот так просто додавить.

«Сербы не тот народ, история не та, культура не та. Знаете, скажу, может, тяжёлую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов — нельзя. Тоже не понимают этого», — отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косове и Метохии, так как верил ЕС и США.