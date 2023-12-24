В Astellas пояснили ситуацию с прекращением продажи антибиотика «Вильпрафен»

Японская фармацевтическая компания Astellas объяснила ситуацию с прекращением продажи антибиотика джозамицин («Вильпрафен»).

Как рассказал РИА Новости представитель компании, продажа препарата прекратится не только в России, но и по всему миру.

Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято ещё в 2020 году и никак не связано с ситуацией вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что японская Astellas прекращает производство антибиотика «Вильпрафен» в России.

После этого в Минздраве России заявили, что антибиотиков с действующим веществом джозамицин в российских больницах хватит примерно на полгода.