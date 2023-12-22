РБК: японская Astellas прекращает производство антибиотика «Вильпрафен» в России
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Об этом пишет РБК.
Как пишет издание со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств, «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» в России выпускают заводы «Ортат» и «ЗиО-Здоровье».
В компании «ЗиО-Здоровье» рассказали, что Astellas решила прекратить производить в России джозамицин, а также вывести его с российского рынка.
Кроме того, в российском представительстве японской фармкомпании подтвердили РБК, что компания решила прекратить производство и вывести с рынка препарат «Вильпрафен».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в настоящий момент российского производства.