РБК: японская Astellas прекращает производство антибиотика «Вильпрафен» в России

Международная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Японии Astellas приняла решение о выводе антибиотиков «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» с российского рынка.

Об этом пишет РБК.

Как пишет издание со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств, «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» в России выпускают заводы «Ортат» и «ЗиО-Здоровье».

В компании «ЗиО-Здоровье» рассказали, что Astellas решила прекратить производить в России джозамицин, а также вывести его с российского рынка.

Кроме того, в российском представительстве японской фармкомпании подтвердили РБК, что компания решила прекратить производство и вывести с рынка препарат «Вильпрафен».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в настоящий момент российского производства.