Минздрав: антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода
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Указывается, что лекарство также может быть заменено на препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин. По этим антибиотикам отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот, передаёт РИА Новости.
На сегодняшний день остатки азитромицина в гражданском обороте покрывают более годовой потребности, а кларитромицин — восьмимесячную потребность.
Ранее сообщалось, что японская Astellas прекращает производство антибиотика «Вильпрафен» в России.