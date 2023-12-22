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Минздрав: антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода

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Антибиотиков с действующим веществом джозамицин в российских больницах хватит примерно на полгода, заявили в пресс-службе Минздрава России.
Минздрав: антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода
  • Gettyimages.ru

Указывается, что лекарство также может быть заменено на препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин. По этим антибиотикам отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день остатки азитромицина в гражданском обороте покрывают более годовой потребности, а кларитромицин — восьмимесячную потребность.

Ранее сообщалось, что японская Astellas прекращает производство антибиотика «Вильпрафен» в России.

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