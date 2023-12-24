Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ

Президент Польши Анджей Дуда ветировал закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новая власть.

«Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 млрд злотых на госСМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства», — написал он в соцсети Х.

По мнению президента, попытка обеспечивать государственные СМИ через околобюджетный закон неприемлема.

13 декабря президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска, ранее представлявшего оппозицию. До этого данный пост занимал Матеуш Моравецкий.

Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.