Генерал ВС США обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

Экс-главнокомандующий ВС США, американский генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Silicon Curtain заявил, что западные страны виноваты в провале контрнаступления ВСУ.

«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись... Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ходжеса, именно западные страны не смогли дать украинской армией всё необходимое для атаки.

Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис ранее заявил, что американские власти отвернулись от Владимира Зеленского из-за провального наступления ВСУ.

По данным Bloomberg, для Украины 2024 год будет скверным на фоне провала наступления ВСУ.