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Экс-главком НАТО: США отвернулись от Зеленского из-за провала наступления

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Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что американские власти отвернулись от Владимира Зеленского из-за провального наступления ВСУ.
Экс-главком НАТО: США отвернулись от Зеленского из-за провала наступления
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

В эфире MSNBC он отметил, что атака украинской армии захлебнулась, а это обернулось разочарованием США, поэтому Зеленский находится в другом положении, чем год назад.

Ставридис добавил, что ситуация складывается наилучшим образом для российского лидера Владимира Путина, который укрепил отношения со многими странами.

«У него дела идут отлично. Это хороший год для него», — сказал он.

Ранее ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

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