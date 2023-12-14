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Ведущая Fox News Ингрэм назвала Зеленского мошенником

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Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила Владимира Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

По её словам, Зеленский приехал в Вашингтон просить ещё больше денег после того, как не смог добиться никакого результата на поле боя.

«Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа», — сказала Ингрэм.

Мэдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, за что был приговорён в Нью-Йорке к 150 годам заключения.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит Зеленского в США обернулся для него катастрофой, Вашингтон не выделил Киеву дополнительной помощи.

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