Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила Владимира Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

По её словам, Зеленский приехал в Вашингтон просить ещё больше денег после того, как не смог добиться никакого результата на поле боя.

«Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа», — сказала Ингрэм.

Мэдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, за что был приговорён в Нью-Йорке к 150 годам заключения.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит Зеленского в США обернулся для него катастрофой, Вашингтон не выделил Киеву дополнительной помощи.