Ведущая Fox News Ингрэм назвала Зеленского мошенником
По её словам, Зеленский приехал в Вашингтон просить ещё больше денег после того, как не смог добиться никакого результата на поле боя.
«Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа», — сказала Ингрэм.
Мэдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, за что был приговорён в Нью-Йорке к 150 годам заключения.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит Зеленского в США обернулся для него катастрофой, Вашингтон не выделил Киеву дополнительной помощи.