Политик Филиппо назвал катастрофой визит Зеленского в США
«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи», — написал он в соцсети Х (бывшая Twitter).
Филиппо подчеркнул, что Франция должна перестать выделять Украине деньги.
Ранее стало известно, что Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.
По словам колумниста The Washington Post Ли Хокстейдера, поражение Украины будет означать стратегическую катастрофу для США и их союзников по НАТО.