Визит Владимира Зеленского в США обернулся для него катастрофой, Вашингтон не выделил Киеву дополнительной помощи. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи», — написал он в соцсети Х (бывшая Twitter).

Филиппо подчеркнул, что Франция должна перестать выделять Украине деньги.

Ранее стало известно, что Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.

По словам колумниста The Washington Post Ли Хокстейдера, поражение Украины будет означать стратегическую катастрофу для США и их союзников по НАТО.