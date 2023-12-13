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WP: поражение Украины будет ошеломляющим ударом по престижу и авторитету Запада

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Поражение Украины будет означать стратегическую катастрофу для США и их союзников по НАТО, считает колумнист The Washington Post Ли Хокстейдер.
WP: поражение Украины будет ошеломляющим ударом по престижу и авторитету Запада
  • AP

Журналист при этом отмечает, что полный крах украинской армии маловероятен в ближайшие месяцы, однако соглашение о прекращении огня с Россией, которое сохранит существующие линии фронта, также маловероятно.

По мнению автора, компромисс, на который бы пошла Москва в ситуации с Украиной, подразумевает смену режима в Киеве и изгнание Владимира Зеленского, а также прекращение стремлений украинских властей вступить в ЕС или НАТО.

Победа России будет «мрачным сценарием», утверждает Хакстейдер, а также станет «ошеломляющим ударом по престижу и авторитету Запада», показав, что обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» были пустыми.

Джо Байден ранее обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.

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