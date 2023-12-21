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Bloomberg: для Украины 2024 год будет скверным на фоне провала наступления ВСУ

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Для Украины 2024 год будет скверным, поскольку украинские вооружённые силы в настоящий момент истощены на фоне провала контрнаступления.
Bloomberg: для Украины 2024 год будет скверным на фоне провала наступления ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksandr Khomenko / NurPhoto

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Её силы окровавлены и истощены», — говорится в публикации. 

Как отметил автор статьи, даже если Киев получит большую помощь от Вашингтона в 2024 году, Украине всё равно придётся экономить свои силы и средства.

Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский на фоне провалов ВСУ на фронте будет встречать новый, 2024 год с плохим настроением.

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