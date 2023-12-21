Bloomberg: для Украины 2024 год будет скверным на фоне провала наступления ВСУ
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Её силы окровавлены и истощены», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, даже если Киев получит большую помощь от Вашингтона в 2024 году, Украине всё равно придётся экономить свои силы и средства.
Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский на фоне провалов ВСУ на фронте будет встречать новый, 2024 год с плохим настроением.