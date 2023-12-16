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Newsweek: Зеленский будет встречать 2024 год с плохим настроением

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Владимир Зеленский на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте будет встречать новый, 2024 год с плохим настроением, пишет издание Newsweek.

«В то время как Киев стоит на пороге Нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у Зеленского небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — говорится в публикации. 

Как отметил автор публикации, на фоне того, как Вооружённые силы России продвигаются вперёд, у союзников Украины заканчиваются боеприпасы для поставок ВСУ, а в Соединённых Штатах всё чаще задаются вопросом о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.

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