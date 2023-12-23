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Полковник Макгрегор: по Зеленскому нанесут удар коррумпированные офицеры

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Существующей ситуации на Украине и правлению Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Об этом он написал на своей странице в Х.

«Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец», — сказал экс-советник.

Ранее крупный чиновник Минобороны Украины был задержан за попытку хищения $40 млн.

Также сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и «технократах из разных партий».

Кроме того, стало известно, что США выделят $5 млн на обучение гражданского общества Украины борьбе с коррупцией.

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