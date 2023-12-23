Полковник Макгрегор: по Зеленскому нанесут удар коррумпированные офицеры
Об этом он написал на своей странице в Х.
«Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец», — сказал экс-советник.
Ранее крупный чиновник Минобороны Украины был задержан за попытку хищения $40 млн.
Также сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и «технократах из разных партий».
Кроме того, стало известно, что США выделят $5 млн на обучение гражданского общества Украины борьбе с коррупцией.