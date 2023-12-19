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Зеленский поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и технократии

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Владимир Зеленский на пресс-конференции поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и «технократах из разных партий».
Зеленский поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и технократии
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Мы сегодня уменьшаем расходы чиновников. Я работаю над тем, чтобы правительство ещё уменьшилось. Но, если там совсем не будет людей, нам будет сложно руководить государством... Я хочу это правительство уменьшить, у меня нет денег», — сказал он.

Перепалка длилась на протяжении десяти минут.

В октябре Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

Он также заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации, которая будет стоить стране 500 млн гривен.

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