Зеленский поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и технократии

Владимир Зеленский на пресс-конференции поспорил с журналисткой о борьбе с коррупцией и «технократах из разных партий».

«Мы сегодня уменьшаем расходы чиновников. Я работаю над тем, чтобы правительство ещё уменьшилось. Но, если там совсем не будет людей, нам будет сложно руководить государством... Я хочу это правительство уменьшить, у меня нет денег», — сказал он.

Перепалка длилась на протяжении десяти минут.

В октябре Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

Он также заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации, которая будет стоить стране 500 млн гривен.