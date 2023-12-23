СБУ: крупный чиновник Минобороны Украины задержан за попытку хищения $40 млн

Руководитель одного из Главных управлений Минобороны Украины задержан за попытку организации хищения около $40 млн.

Об этом информирует Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, на Украине была ликвидирована коррупционная схема приобретения боеприпасов для ВСУ на почти на $40 млн.

«В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США выделят $5 млн на обучение гражданского общества Украины борьбе с коррупцией.

В ноябре стало известно, что командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов.