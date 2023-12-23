МВД Чехии: устроивший стрельбу в Праге не заявлял о своих намерениях
Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.
По словам Ракушана, на данный момент ходят слухи, что стрелявший предупреждал о своём намерении, а полиция ничего не предприняла.
«Это неправда. Это было полной неожиданностью», — сказал глава МВД.
Ранее в MF DNES сообщили, что стрельбу в центре Праги устроил «обезумевший» злоумышленник.
Позже стало известно, что устроившим стрельбу в центре Праги оказался 24-летний студент.