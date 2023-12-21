Устроившим стрельбу в центре Праги оказался 24-летний студент
- AP
Об этом сообщает портал Idnes.
Отмечается, что сегодня днём полиция объявила в розыск мужчину по делу об убийстве человека в чешском селе Кладенско. Позже выяснилось, что разыскиваемый и есть преступник, который застрелил больше 15 человек.
По имеющимся данным, мужчина, который погиб до начала стрельбы в университете, был отцом устроившего бойню.
Ранее президент Чехии Петр Павел в своих соцсетях выразил соболезнования родным жертв стрельбы.