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Устроившим стрельбу в центре Праги оказался 24-летний студент

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Устроившим стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в Праге оказался 24-летний студент Давид Козак.
Устроившим стрельбу в центре Праги оказался 24-летний студент
  • AP

Об этом сообщает портал Idnes.

Отмечается, что сегодня днём полиция объявила в розыск мужчину по делу об убийстве человека в чешском селе Кладенско. Позже выяснилось, что разыскиваемый и есть преступник, который застрелил больше 15 человек.

По имеющимся данным, мужчина, который погиб до начала стрельбы в университете, был отцом устроившего бойню.

Ранее президент Чехии Петр Павел в своих соцсетях выразил соболезнования родным жертв стрельбы.

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