Устроившим стрельбу в центре Праги оказался 24-летний студент

Устроившим стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в Праге оказался 24-летний студент Давид Козак.

Об этом сообщает портал Idnes.

Отмечается, что сегодня днём полиция объявила в розыск мужчину по делу об убийстве человека в чешском селе Кладенско. Позже выяснилось, что разыскиваемый и есть преступник, который застрелил больше 15 человек.

По имеющимся данным, мужчина, который погиб до начала стрельбы в университете, был отцом устроившего бойню.

Ранее президент Чехии Петр Павел в своих соцсетях выразил соболезнования родным жертв стрельбы.