ВС России перехватили инициативу на большей части фронта в зоне СВО на Украине.

С таким заявлением выступили в The New York Times.

«Недавние наступления России... также являются ещё одним доказательством того, что Россия твёрдо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в статье.

Также в газете подчеркнули, что Россия добивается такого прогресса «в критический момент» для правительства в Киеве.

Ранее заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.

Также украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года.

Кроме того, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия тотально доминирует над Украиной по линии фронта в воздухе.