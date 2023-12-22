Заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.

Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Ронцхаймер рассказал, что три дня на Украине, в течение которых он встретился с украинским министром обороны Умеровым и рядом других официальных лиц и военных, показали ему, что официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью.

Он также отметил, что основные проблемы Киева — нехватка бойцов, вооружения и превосходство России на поле боя — озвучиваются только за закрытыми дверями.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не дало ожидаемого Киевом результата.

21 декабря начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек.