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В Киеве признали, что контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого результата

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не дало ожидаемого Киевом результата.
В Киеве признали, что контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого результата
  • AP
  • © Sergei SUPINSKY

«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

Как передаёт ТАСС, Подоляк отметил, что результат, которого ждали украинские власти, — это окончание конфликта. По его словам, теперь в Киеве понимают, какие коррективы нужно внести в тактику на поле боя, чтобы стать более эффективными.

Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что ВСУ за полгода потеряли около 160 тыс. человек.

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