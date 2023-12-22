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Минфин США ввёл запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба

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Министерство финансов США ввело запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба.
Минфин США ввёл запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как говорится в документе, вводимые указом американского лидера Джо Байдена запреты на импорт должны применяться к следующим категориям рыбы, морепродуктов и приготовленных из них продуктов, которые были полностью или частично получены в России или добыты в водах под российской юрисдикцией или судами под флагом России независимо от того, были ли эти морепродукты и рыба подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами России: лосось, треска, минтай и краб.

Кроме того, стало известно, что Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.

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