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Посольство России: россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Праге

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Российских граждан нет среди пострадавших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге.
Посольство России: россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Праге
  • AP
  • © Petr David Josek

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин.

«Граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.

По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.

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