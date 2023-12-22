Посольство России: россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Праге

Российских граждан нет среди пострадавших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге.

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин.

«Граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.

По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.