Полиция установила личности 11 из 14 погибших при стрельбе в Праге

Сотрудники правоохранительных органов Чехии установили личности 11 из 14 погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге.

Об этом полиция написала в соцсети X (бывшая Twitter).

«В настоящее время мы опознали 11 погибших и работаем над установлением личностей остальных», — говорится в сообщении.

Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.

По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.