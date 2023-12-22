Полиция установила личности 11 из 14 погибших при стрельбе в Праге
- AP
- © Petr David Josek
Об этом полиция написала в соцсети X (бывшая Twitter).
«В настоящее время мы опознали 11 погибших и работаем над установлением личностей остальных», — говорится в сообщении.
Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.
По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.