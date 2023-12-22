RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Коттон: обострение ситуации в Красном море приведёт к гибели американцев

Короткая ссылка
Сенатор от Республиканской партии США Том Коттон высказал мнение, что ситуация в Красном море, где продолжаются атаки хуситов на торговые суда, «рано или поздно» приведёт к гибели американцев.
Сенатор Коттон: обострение ситуации в Красном море приведёт к гибели американцев
  • globallookpress.com
  • © Tom Williams - Pool via CNP

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — RT) нанесёт ущерб американской экономике», — сказал Коттон.

По мнению сенатора, атаки будут происходить всё чаще, поскольку Соединённые Штаты не предприняли попытку остановить это с самого начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить