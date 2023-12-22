Сенатор Коттон: обострение ситуации в Красном море приведёт к гибели американцев
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- © Tom Williams - Pool via CNP
Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — RT) нанесёт ущерб американской экономике», — сказал Коттон.
По мнению сенатора, атаки будут происходить всё чаще, поскольку Соединённые Штаты не предприняли попытку остановить это с самого начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.
Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.