Сенатор Коттон: обострение ситуации в Красном море приведёт к гибели американцев

Сенатор от Республиканской партии США Том Коттон высказал мнение, что ситуация в Красном море, где продолжаются атаки хуситов на торговые суда, «рано или поздно» приведёт к гибели американцев.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — RT) нанесёт ущерб американской экономике», — сказал Коттон.

По мнению сенатора, атаки будут происходить всё чаще, поскольку Соединённые Штаты не предприняли попытку остановить это с самого начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.