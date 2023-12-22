FAZ: конфликты на Украине и в Газе заставляют немцев тратить меньше к Рождеству

Украинский и палестино-израильский конфликты привели к тому, что траты жителей Германии к Рождеству сократились.

Об этом рассказал глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент в сюжете телеканала Frankfurter Allgemeine.

«Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причинами для этого являются конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также политические решения Берлина.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

Как ранее писал журнал Der Spiegel, новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год.