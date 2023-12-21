МИД: слова Прилепина о трудовой миграции не отражают официальную позицию России

Заявления писателя Захара Прилепина о трудовой миграции и «присоединении» территорий других стран — это его личное мнение, оно даже отдалённо не отражает официальную позицию Российской Федерации, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Комментарий на эту тему сделала представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, «и это не просто красивая фраза».

«Мы всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами», — отметила она, добавив, что привлечение трудовых ресурсов из дружественных стран «отвечает интересам как России, так и государств — экспортёров таких услуг».

Сейчас в России ведётся работа по приданию такому миграционному сотрудничеству упорядоченного характера, сказала представитель МИД.

«Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдалённо не отражает официальную позицию Российской Федерации», — подытожила она.

МИД Узбекистана 21 декабря пригласил посла России Олега Мальгинова. Российскому дипломату сообщили, что в Ташкенте слова Прилепина восприняли с глубокой озабоченностью, там назвали подобные высказывания необдуманными. Российский посол со своей стороны заявил, что в России никогда не ставили под сомнение суверенитет и территориальную целостность Узбекистана.

Ранее Захар Прилепин присоединился к «Команде Путина». Он заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента, а также назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере.