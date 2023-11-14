Захар Прилепин присоединился к «Команде Путина»

Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин сообщил, что присоединился к «Команде Путина».

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Прилепин опубликовал фото в толстовке с надписью «Команда Путина. Народный фронт».

«Команда Путина» — общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина.

В пресс-службе отметили, что деятельность Прилепина полностью соответствует курсу и политике российского лидера.

«Захар Прилепин совместно со своими боевыми товарищами создал два военных подразделения (полк специального назначения «Оплот» в составе Росгвардии и спецподразделение «Родня») и возглавил объединённый совет командиров, а также создал тренировочный центр «Сталь» в Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Прилепин также занимается гуманитарной помощью новым территориям и военным, ведёт проект по патриотизации культуры.