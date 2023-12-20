Писатель и член «Команды Путина» Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере.

«Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру... Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере», — цитирует его РИА Новости.

При этом Прилепин отметил, что вернётся обратно в строй и будет до конца СВО заниматься данной деятельностью, как только поправится и пройдёт медкомиссию.

Ранее Прилепин присоединился к «Команде Путина».

Позже он заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента.