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Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере

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Писатель и член «Команды Путина» Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере.
Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере
  • Gettyimages.ru

«Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру... Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере», — цитирует его РИА Новости.

При этом Прилепин отметил, что вернётся обратно в строй и будет до конца СВО заниматься данной деятельностью, как только поправится и пройдёт медкомиссию.

Ранее Прилепин присоединился к «Команде Путина».

Позже он заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента.

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