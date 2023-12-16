Прилепин заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Путина на пост президента

Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин заявил о поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента России.

Он отметил, что голосовал за выдвижение Путина на пост президента вместе с «профессионалами, которые выбирали профессионала».

«(Здесь были) самые важные люди в России — в сфере культуры, в военной сфере, в сфере политики, в сфере промышленности. Учителя, работяги, герои России», — заявил он в разговоре с RT.

16 декабря собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента России, намеченных на март 2024 года.