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Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию

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Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию.
Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio Sempere / Europa Press

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

Ранее США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть.

Также Минфин США включил четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций.

Кроме того, в Reuters отмечали, что страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров.

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