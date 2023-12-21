Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию
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- © Antonio Sempere / Europa Press
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.
Ранее США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть.
Также Минфин США включил четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций.
Кроме того, в Reuters отмечали, что страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров.