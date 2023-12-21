Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию

Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

Ранее США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть.

Также Минфин США включил четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций.

Кроме того, в Reuters отмечали, что страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров.