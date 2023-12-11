Reuters: страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров
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Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Комиссия изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским юридическим лицам... но от этого условия отказались», — говорится в сообщении.
По данным источников, страны Средиземноморья выразили свою обеспокоенность тем, что это может поставить их в невыгодную позицию.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что политика стран Запада в отношении установления потолка цен на российскую нефть провалилась.